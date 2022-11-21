В ДТП на трассе в Пермском крае погиб водитель иномарки

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения"

Вечером 18 ноября в городскую службу спасения поступило сообщение о ДТП на трассе поселок Новые Ляды – Пермь. Когда спасатели прибыли на место, увидели две серьезно покореженные иномарки.

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения"

- В одном из автомобилей находилось два человека, они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. Из второго автомобиля с помощью специнструмента достали труп водителя, - сообщили в городской службе спасения.

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения"

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения"

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