Жительница Прикамья заплатила 15 тысяч рублей за оскорбление мэра в соцсетях

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красновишерске местная жительница из-за недовольства работой муниципалитета публично оскорбила главу администрации городского округа. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Под публикацией в группе «Красновишерск без границ» во «ВКонтакте» женщина оставила эмоциональный комментарий. Не стесняясь выражений, в грубой нецензурной форме она характеризовала личность чиновника.

«Суд пришел к выводу, что автор высказывания не только затронула личную честь и достоинство представителя государственной власти, но и подрывала его моральный престиж, профессиональное достоинство в глазах окружающих», — отметили судебные приставы.

В результате пользовательницу Сети оштрафовали на 15 тысяч рублей. Женщину также предупредили, что если не оплатить штраф в течение 60 дней, то ее ждет замена наказания на более суровое. Не желая ухудшать положение, обвиняемая внесла на депозитный счет отделения ведомства положенную сумму.

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