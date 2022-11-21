В Перми муж заставлял молодую жену заниматься мошенничеством

Супруги стали фигурантами уголовного дела. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Сколько уже было случаев, когда мошенники звонят на телефоны пожилым людям и обманывают, рассказывая, что родственник попал в беду, и как показала полицейская практика, жертвы до сих пор находятся. Очередной обман раскрылся и задержаны некоторые участники преступной схемы.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что мошенники звонили на домашние телефоны пермякам и сообщали им, что их родственники попали в ДТП. Нужны деньги, чтобы возместить ущерб.

Так были обмануты шесть жителей Перми. Общий ущерб составил почти два миллиона рублей.

Полицейским Индустриального района удалось вычислить и задержать двоих жителей Перми – муж и жена 1996 и 2003 годов рождения.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности, - сообщают в ГУВД по Пермскому краю. - У полиции есть основания предполагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению подобных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Супруги теперь заключены под стражу и домашний арест.

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