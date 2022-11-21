«Ростелеком» в Пермском крае присвоил базовой станции имя Льва Кузьмина

«Ростелеком» присвоил базовой станции сотовой связи имя Льва Кузьмина в деревне Урада Пермского края. Работа была проведена в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком».

С появлением новой базовой станции сельчане могут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью стандарта LTE/4G, получать дистанционное образование, а также государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. В торжественном запуске вышки имени Льва Кузьмина приняли участие местные жители, представители муниципальных органов власти, правительства Пермского края и «Ростелекома».

Присуждать имена базовым станциям сотовой связи стала доброй традицией в Прикамье. В Бардымском районе в селе Султанай есть вышка имени Александра Попова, в Красновишерском районе в селе Вишерогорск имени Павла Бажова и в Гаинском районе в поселке Усть-Весляны есть базовая станция имени Александра Верещагина.

Лев Иванович, известный детский писатель жил и работал в Перми с 1956 года. Он писал стихи, рассказы, сказки, переложения на русский язык народных песенок и сказок с коми-пермяцкого, башкирского, татарского, удмуртского и других языков. По сценариям Кузьмина в Перми вышло четыре мультфильма и опера на музыку Сергея Прокофьева «Петя и волк». Сегодня главная детская библиотека в Перми носит имя детского писателя.

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края:

«В рамках второго этапа проекта устранение цифрового неравенства до конца 2022 года доступ к мобильному интернету и сотовой связи и получат жители 37 сел и деревень Пермского края, в которых проживают около 9,5 тысяч человек. Жители малых населенных пунктов смогут получать дистанционное образование, а также государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате»

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания “Ростелеком” много лет успешно занимается выполнением крупных государственных заказов. Второй этап проекта устранение цифрового неравенства стартовал в Пермском крае весной 2021 года. Мы возводим базовые станции стандартов LTE/4G в отдаленных населенных пунктах от 100 до 500 человек, там, где ранее не было никакой связи. Для этого наши специалисты построили в этом году более 70 км оптики в Прикамье. В деревне Урада в тестовом режиме работает первая из восемнадцати базовых станций. До конца года мы планируем запустить еще 19».