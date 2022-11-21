В Перми из-за замерзания труб владельцы частных домов могут остаться без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор-Прикамье» предупредили, что из-за морозов могут замерзнуть трубы, и владельцы частных домов рискуют остаться без воды.

Пермяков просят принять необходимые меры по утеплению трубопроводов либо поддержанию протока воды для недопущения перемерзания труб.

Кроме того, на этой неделе запланированы отключения холодной воды в связи с планово-ремонтными и аварийно-восстановительными работами на сетях. Отключения ожидаются в 37 домах.

В понедельник до 13:30 воды не будет в домах по улицам:

- Полины Осипенко, 41а, 44;

- Сибирская, 71, 73.

В этот же день до 17:00 холодное водоснабжение отключат по улице Дружбы, 16.

Во вторник 22 ноября с 10:00 до 19:00 без воды останется дом по улице 2-я Корсуньская, 10.

С 10:00 23 ноября до 10:00 24 ноября отключения произведут по улицам:

- Максима Горького, 8;

- Советская, 1, 3, 6.

С 10:00 24 ноября до 10:00 25 ноября отключат воду в домах по улицам:

- Солдатова, 26а, 28а, 29в;

- Яблочкова, 9.

Также 26 ноября с 9:30 до 18:00 холодной воды не будет в домах по следующим улицам:

- Клары Цеткин, 10а, 12, 13, 14, 14а, 14 б, 15, 16, 16/1, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

- Коминтерна, 30;

- Куйбышева, 95/1.

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