«Т Плюс» обеспечит непрерывное теплоснабжение новой краевой инфекционной больницы в Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для подключения к теплоснабжению новой краевой инфекционной больницы Пермский филиал ПАО «Т Плюс» построил свыше 100 метров распределительных тепловых сетей. Присоединенная тепловая нагрузка составит5,4 Гкал/ч. Отопление и горячая вода будут надежно подаваться в основное здание и хозяйственный корпус медучреждения в Индустриальном районе Перми.

Для надежного теплоснабжения социального объекта специалисты «Т Плюс» обеспечили подключение по 1-й категории с учетом обязательной непрерывности подачи теплоресурсов. Со своей стороны, энергетики в срок выполнили подготовку необходимой теплосетевой инфраструктуры, включая прокладку теплопроводов, реконструкцию тепловых камер, установку запорной арматуры. Благодаря этому строительство значимого для жителей соцобъекта продолжается по графику.

Новая краевая инфекционная больница возводится на ул. Леонова, 84 в Перми на земельном участке площадью свыше 64 тыс. кв. метров. Здесь в 2023 году по плану появится главный корпус на 232 койко-места и поликлиника. Строительство курируют региональные власти.

За 10 месяцев 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 44,26 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 33%. Запуск тепла обеспечен для новых зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» – https://teplo.tplusgroup.ru/landing/, где можно подать заявку онлайн через специальный интерфейс. Сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. В перспективе, здесь появится возможность запросить технические условия, а также информацию о возможности подключения.