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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:54

Суд оставил в силе приговор бывшему генерал-майору из Перми за взятки на 1,9 млн рублей

Его отправили в колонию строгого режима
Лела Минадзе

Фото: Михаил ЛОБАНОВ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оставил без изменения приговор экс-начальнику Пермского военного института войск национальной гвардии (ПВИВНГ) Владимиру Купавскому. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Бывшего генерал-майора признали виновным в получении шести взяток на общую сумму 1,9 млн рублей за содействие в поступлении и восстановление в ПВИВНГ. Кроме того, он дважды превысил должностные полномочия. Своей вины подсудимый не признал.

В результате Владимира Купавского приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

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