Фото: МЧС по Пермскому краю.

По сообщению МЧС по Пермскому краю, борьбу с огнем вели несколько пожарных расчетов в составе 20 человек и пяти единиц техники. Пожар на ул. Семейной в Кунгуре разбушевался 20 ноября 2022 года около девяти часов утра. К моменту приезда пожарных подразделений огонь охватил гараж и находившееся в нем имущество, а также крышу частного жилого дома на общей площади около 130 квадратных метров.

«Локализовать пожар удалось в 09:23, полностью ликвидировать – в 09:25. На пожаре погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия устанавливаются», - отмечают в краевом ведомстве.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 20 ноября 2022 года, на территории региона произошло 15 пожаров: 6 пожаров – на территории Пермского округа; 3 пожара - на территории Краснокамского округа; 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территориях Добрянского, Горнозоводского, Кунгурского и Еловского округов.

«За прошедшие сутки на пожарах погибших и травмированных нет. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», - пояснили в краевом МЧС.

Очагами загораний 20 ноября 2022 года стали: садовые дома - в Добрянском и Пермском округах; бани - в Пермском и Краснокамском округах; частные жилые дома - в Пермском, Кунгурском, Еловском, Краснокамском и Пермском округе; гараж - в Орджоникидзевском районе Перми; нежилой дом - в Горнозаводском округе; многоквартирные дома - в Свердловском районе Перми и Краснокамском округе.

Ранее «КП-Пермь» сообщала о спасении на пожаре вечером 20 ноября жительницы девятиэтажного дома на ул. Орджоникидзе в Краснокамске.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 20 ноября 2022 года на территории региона 146 профилактических групп в составе 300 человек осуществили 1257 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1865 человек, распространили 1337 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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