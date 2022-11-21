В Пермском крае педиатрам предлагают зарплату в 50 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае средняя предлагаемая зарплата для врачей-педиатров составили 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. При этом педиатры рассчитывают на более высокую зарплату — 60 тысяч рублей.

Средняя зарплата по России выше на 4,5 тысячи рублей, чем в Прикамье. Кроме того, в регионе наблюдается дефицит специалистов. На одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме. При этом нормой на рынке труда считается 5-6 резюме на одно предложение.

В России с начала года было открыто 12,6 тысячи вакансий педиатров. Чаще всего их искали в Московской области — 9% вакансий от общего числа, Москве — 8%, Краснодарском крае — 6%, Новосибирской области и Санкт-Петербурге — по 5%. В Пермском крае этот показатель составил 1%.

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