В Прикамье снова ищут авиакомпанию для выполнения прямых рейсов в Минск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство транспорта Пермского края объявило отбор авиакомпании, которая будет выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Минск. Информация об этом размешена на сайте ведомства.

Максимальный размер субсидии из краевого бюджета на 2023 год составляет 61,6 млн рублей. С 1 апреля по 31 декабря перевозчик должен будет выполнять по два перелета в неделю — всего 78 парных рейсов. Заявки на участие принимаются до 18 декабря.

Напомним, что в этом году уже выбирали компанию для выполнения маршрута Пермь — Минск. Победителем конкурса стали «Уральские авиалинии». В конце октября рейсы отменили из-за низкого спроса.

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