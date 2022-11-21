Руководство курортом «Губаха» перешло сыну владельца комплекса

Фото: Всесезонный курорт "Губаха"

С 14 ноября руководителем ООО «Новая Губаха» стал Тимур Габдуллин, сын владельца всесезонного курорта Рашида Габдуллина. Информация об этом размещена на сайте информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Тимур Габдуллин сменил на должности Станислава Пентюхова. Он возглавлял организацию с момента ее создания в мае текущего года. Компания «Новая Губаха» занимается реализацией проектов по развитию курорта. Отметим, что горнолыжный центр «Губаха» был построен еще в 1985 году.

Ранее мы рассказывали о семи лучших горнолыжных курортах Пермского края. Всего на сегодняшний день в регионе действуют 23 центра.

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