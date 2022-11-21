В Пермский край на неделе придут холода до -25 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предстоящая неделя в Прикамье будет морозной и малоснежной. Количество осадков не превысит 20-40% от нормы. Об этом сообщают синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 21 ноября, местами пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха опустится до −15 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Во вторник днем будет до −10 градусов. Ветер слабый, переменных направлений.

В среду, 23 ноября, местами возможен слабый снег. Температура воздуха ночью −10…−15 градусов, днем −7…−12. В четверг еще похолодает. Ночная температура по востоку региона опустится до −25 градусов, а дневная до −15. В пятницу холода сохранятся. Ветер будет слабый.

По предварительным прогнозам, в выходные дни характер погоды существенно не изменится. По ночам сохранятся морозы −15…−20 градусов, а днем −10…−15. Лишь в воскресенье можно ожидать небольшое потепление.

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