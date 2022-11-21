Фото: Волейбольный Клуб "Магнитка".

В повторном матче команд пермская «Кама» сумела оказать достойное сопротивление магнитогорской «Магнитке» в первой партии. Уступив в нем, пермяки не сумели выстоять перед поймавшими кураж хозяевами площадки и в последующих двух – 0:3 (27:29, 22:25, 17:25).

Напомним, днем ранее «Кама» уступила «Магнитке» со счетом 2:3.

В чемпионате России среди команд Высшей лиги зоны «Восток» после седьмого тура пермяки сейчас занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Следующие матчи 26 и 27 ноября пермяки проведут вновь в гостях дома против «Тархана» из Стерлитамака (0+).

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