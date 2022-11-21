Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 21 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Мотовилихе: на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой, на повороте с ул. Соликамской к пл. Восстания.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на ул. Уинской в сторону перекрестка с ул. Грибоедова от ул. Старцева

- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на ш. Космонавтов от ул. Уральских партизан до ул. Голева

- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора

- на развязке Кировского и Дзержинского района

- на ул. Лихвинской перекрестком с на ул. Старцева

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной

- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной

- на ул. Белинского перед выездом на Комсомольский пр.

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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