Пермяков предупредили об опасности выхода на тонкий лед

Фото сделаны 20 ноября на Сылвенском заливе Камского водохранилища. Фото: Андрей Шихов.

Специалисты МЧС и сотрудники администрации Мотовилихинского района провели в Перми рейд «Осторожно, тонкий лед». Разъяснительные беседы об опасности выхода на первый лед проводили вблизи Мотовилихинского пруда.

Сразу, как только мороз сковал водоемы, пермяки начинают выходить на тонкий лед, чтобы порыбачить или перейти на другой берег.

- Безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров, - напомнили рыбакам специалисты. - Также стоит обращать внимание на запрещающие знаки «Выход на лед запрещен», и знать правила нахождения на льду.

Напомнили пермякам и куда звонить в случае ЧП: телефоны вызова экстренных служб: 101 со всех мобильных операторов либо 112 – Единая диспетчерская служба.

Однако синоптики обнадежили любителей подледной рыбалки. Совсем скоро рыбакам можно будет доставать снасти и отправляться на зимнюю рыбалку.

- После нескольких дней устойчивой малооблачной и морозной погоды толщина льда на многих водоемах Пермского края превысила отметку 10 см, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - В понедельник, 21 ноября, сохранятся такие же условия, а во вторник ожидается увеличение облачности, с вероятностью небольшого снега.

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