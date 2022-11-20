В Перми почтили память красноармейцев

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В субботу, 19 ноября, на городской эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла» прошла церемония возложения цветов в дань памяти контрнаступления Красной Армии под Сталинградом (операция «Уран»), которое началось 19 ноября 1942 года.

Напомним, что контрнаступлению предшествовала 80 минутная артподготовка, которая позволила успешно начать наступательные действия Красной Армии. Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла» города Перми.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Торжественное мероприятие возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, участие приняли глава города Перми Алексей Дёмкин, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Пермского края, юнармейцы и жители краевой столицы.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Жители Пермского края всегда героически стояли за Родину плечом к плечу, уничтожая врага не только на полях сражений, но и самоотверженно трудясь в тылу. Пермские заводы надежно обеспечивали обороноспособность России, а в 2020 году городу Перми присвоено Почетное звание «Город трудовой доблести».

19 ноября, согласно Указу президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах России», отмечается День ракетных войск и артиллерии, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

- Мы чтим и уважаем подвиги дедов, отцов, матерей и детей! Подвиг, который совершил Советский народ в годы Великой Отечественной войны нельзя переоценить, и память о нем для нас - священна! Отдать дань памяти тем, кто сражался и работал в тылу – это лишь маленькая толика того, что мы можем сделать сегодня! Пермь – город трудовой доблести и слова «Всё для фронта, всё для Победы» здесь звучат по-настоящему, и сегодня приобретают именно тот смысл, который изначально вкладывался в призыв, – поделился полковник внутренней службы Александр Урусов, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю.