В Пермском крае из горящего дома спасли 45-летнего мужчину

Пожар в частном доме случился днем 19 ноября. Фото с места происшествия: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сейчас 45-летний мужчина – житель Ключи Суксунского городского округа - находится в больнице. Своим спасением он обязан пожарным, которые вытащили его из горящего дома.

Возгорание в частном доме произошло днем в субботу, 19 ноября.

- Сообщение в дежурную часть поступило в 14.28, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - На место выехали пожарные МЧС и добровольных пожарные команды деревни Берхово и села Сыра. Всего в ликвидации возгорания принимали участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Площадь пожара была не более одного квадратного метра, но хозяин квартиры надышался дымом, и не мог выйти сам. Пожарные звена газодымозащитной службы вынесли его и передали работникам скорой медицинской помощи. Спасенный мужчина был госпитализирован с травмами в Суксунскую центральную районную больницу.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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