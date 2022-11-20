Окончен поиск пропавшей 15-летней школьницы из Перми

Сейчас по данному факту проводит проверку полиция.
Фото: Олег ЗОЛОТО
- Найдена, Жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты, - написали в своей группе Вконтакте волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей».
Речь в посте идет о 15-летней школьнице с длинной челкой, которая пропала в Перми 17 ноября. Она ушла из дома в Орджоникидзевском районе и обратно не вернулась.
Первыми тревогу забили подруги пропавшей девушки. Они написали, что в тот день она пришла в школу, но после окончания уроков ушла в неизвестном направлении. Сотовый телефон у школьницы был выключен.
Спустя сутки ее видели в Голованово, вечером в субботу, 19 ноября, стало известно, что ее нашли живой. Сейчас по данному факту проводит проверку полиция.
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