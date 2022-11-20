Телебашня в Перми окрасится в воскресенье в зеленый цвет

Подсветка включится в 17.00. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В воскресенье, 20 ноября самая главная пермская Телебашня - высотой 275 метров, окрасится в зеленый цвет. Эта «экологическая» акция будет проводиться не только в Перми, но еще в 27 российских регионах.

- Видовые башни в российских городах окрасятся в зеленый цвет, что будет символизировать поддержку темы восстановления лесов в нашей стране, - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. - В Перми новая «экологическая» подсветка на телебашне появится в 17.00.

В 2022 году в рамках экологического проекта «Сохраним лес» будет высажено не менее 30 миллионов деревьев, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов во всех регионах России.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru