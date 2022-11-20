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НовостиОбщество20 ноября 2022 3:26

Водоемы Пермского края покрылись полями «ледяных цветов»

Причиной тому – безветренная и морозная погода
Алена ОВЧИННИКОВА
Ледяные цветы расцвели на реках Прикамья. Фото: группа ВК "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы".

Ледяные цветы расцвели на реках Прикамья. Фото: группа ВК "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы".

«Ух ты, как необычно!», «Да, снега у нас нет, зато морозно. Вот и цветочки», - пишут пользователи соцсетей о необычном природном явлении, которое можно сейчас наблюдать на водоемах Пермского края.

Напомним, с 14 ноября температура в регионе перешла с плюса на минус, но осадков в виде снега практически нет, и такая погода способствует тому, что на водоемах Прикамья формируется «байкальский лед». Но это еще не все.

- Также на фоне безветренной погоды формирование ледового покрова сопровождается появлением целых полей «ледяных цветов», - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ со ссылкой на группу ВК Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы. - Они представляют собой продукт кристаллизации водяного пара на поверхности льда. Это произошло 18-19 ноября на большинстве водоемов и водотоков Пермского края.

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