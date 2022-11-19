Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край.

Упорный поединок в Магнитогорске между местной «Магниткой» и пермской «Камой» завершился победой хозяев площадки со счетом 3:2 (25:21, 20:25, 14:25, 25:21, 15:13).

Пермяки были близки к сенсационной победе в первом матче седьмого тура чемпионата высшей лиги по волейболу, но не сумели устоять перед натиском более мастеровитой магнитогорской команды.

В послематчевом интервью главный тренер ВК «Кама» Владимир Викулов отметил, что его команда начала матч тяжеловато, а соперник перестроил игру, к которой пришлось долго подстраиваться.

«Во второй и третьей партиях смогли найти нужную игру и перевесили чашу весов в свою пользу. После легко выигранной третьей партии в перерыве сделали акцент на том, что нельзя расслабляться, так как сопернику некуда отступать, но, к сожалению, не все это услышали. «Магнитка» смогла поймать это ощущение и сровняла счет в четвертом сете. Пятая партия, в большей степени, это лотерея. Мы, к сожалению, подарили победу сопернику из-за своих же нелепых ошибок», - говорит наставник пермяков.

Завтра в Магнитогорске состоится повторный матч команд (0+).

Турнирную таблицу розыгрыша в зоне «Восток» с огромным отрывом от ближайших соперником возглавляют команды «Тюмень» и «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. «Кама» расположилась на предпоследней позиции.

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