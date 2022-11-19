Житель Березовки после ссоры запер жену в подвале и залил в него ГСМ

Фото: ТГ-канал Следственного комитета по Пермскому краю.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Березовского округа, обвиняемого в убийстве.

Ссора между супругами возникла 30 июня 2022 года. После совместного распития спиртных напитков между супругами возникла жесточайшая ссора. Хозяин семьи был в такой ярости, что заставил свою жену спуститься в подвальное помещение дома. На этом он не успокоился, и залил туда ГСМ. Из-за плотно запертой крышки женщина надышалась парами ГСМ и скончалась на месте.

Как рассказали в краевом следственном комитете, в ходе расследования уголовного дела было проведено более 5 судебных экспертиз в том числе химическая и психиатрическая. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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