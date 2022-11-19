Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил с ходом строительства нового корпуса школы «Точка» на бульваре Гагарина, 75а

В настоящее время на строительной площадке школы началось возведение и монтаж каркаса четырехэтажного здания. Новый корпус школы «Точка» рассчитан 1050 мест, будет включать: 35 учебных кабинетов, столовую на 525 мест, актовый зал и спортзал. На пришкольной территории разместится спортивный кластер со стадионом, тренажёрами и игровыми комплексами.

«В «Точке» акцент будет сделан на современные цифровые технологии: запроектированы помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов. В дизайн-блоке планируется оборудование студий, мастерских прототипирования и макетирования, коворкингов и других пространств для учащихся. Работы выполняет «ЖБК-Строй» - опытный подрядчик», - отмечает глава региона.

Фасад нового корпуса школы «Точка» выполнят в черно-серой гамме. Над проектом нового учебного копуса в Мотовилихе работал Леонид Лемехов.

Завершение работ на строительном объекте планируется в четвертом квартале 2023 года.

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