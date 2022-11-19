В Минздраве Удмуртии назвали причину увольнения Романа Конева

Фото: КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА им. Е.А. ВАГНЕРА

Удмуртские издания со ссылкой на республиканский минздрав сообщают, что главный врач ижевской ГКБ №9 Роман Конев покинул свой пост из-за низкой эффективности на своей должности.

Ему вменяется не выполнение показателей по проведению диспансеризации и профосмоторов, слабая организация работы по направлению пациентов в федеральные центры для оказания высокотехнологичной помощи.

«Помимо этого главный врач, несмотря на поддержку республики, не смог погасить кредиторскую задолженность больницы», - дополняет причины увольнения Романа Конева издание «Сусанин».

Трудовой договор с Романом Коневым был досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Роман Конев до февраля 2021 года являлся главным врачом краевой больницы им. Вагнера в Березниках.

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