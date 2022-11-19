Фото: Пермская электричка.

Жители Краснокамска с 1 декабря 2022 года смогут сэкономить значительные личные средства при поездке в Пермь.

Пермская пригородная компания запускает проект по мультимодальной перевозке пассажиров, которая совместит проезд на электричке и автобусе. Пересадочным узлом станет железнодорожная станция «Краснокамск».

Схема проезда в рамках нового проекта следующая: пассажир по Краснокамску передвигается на автобусе до пересадочного узла, где затем пересаживается на электричку, следующей до станции Пермь-2 (№6012 и №6014).

Автобусы будут отправляться от остановки «МЖК» в 06:00 и 07:09, маршрут пройдет через остановки: «Улица Калинина», «Фабрика Гознак», «Площадь Гознак», «Магазин Мастер», «Техника», «Поликлиника», «Улица Карла Маркса», «Кинотеатр Родина», «Ж/д станция Краснокамск». Электрички будут отправляться из Краснокамска в 06:25 и 07:33.

Стоимость билета по полному тарифу из Краснокамска до Перми-2 составит 52 рубля, для студентов и школьников - 26 рублей (необходимо предъявить студенческий или справку с продлением).

- Билеты можно приобрести у контролера в автобусе либо в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - поясняют в Пермской пригородной компании.

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