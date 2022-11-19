10-летнему Алеше Утробину нужна срочная помощь

Фото: Фонд Дедморозим.

Беда в семью Утробиных из Кочевского округа пришла в 2019 году, когда Алешу укусил энцефалитный клещ. Из-за несвоевременно оказанной помощи мальчик потерял дар речи и возможность двигаться. Энцефалит стремительно начал разрушать клетки головного мозга.

В фонде «Дедморозим» рассказывают, что сейчас у Алеши проходит процесс реабилитации, весь день у него расписан по минутам. Мальчик занимается на специальном тренажере, учится стоять на вертикализаторе, делает ЛФК и массаж лица, занимается суставной гимнастикой.

Восстановление утраченных навыков требует много времени и сил, но приносит результат: Лёша стал реагировать на вопросы, больше проявлять эмоции, постепенно уходит спастика — спазмы, которые мешают мышцам нормально работать, а человеку свободно управлять телом, например, двигаться, кушать и пить. Семья каждый день делает многое, чтобы Лёша мог вернуться к полноценной жизни.

Сейчас Алеше нужен дополнительный комплект медтехники для дыхания: портативный концентратор для насыщения организма кислородом, фазитрон (сменный расходный материал для перкуссионера — прибора, который помогает откашливать мокроту). Кроме того, требуются расходные материалы к аппарату НИВЛ, аспиратору и трахеостоме.

«Чтобы приобрести чудо для Алёши, а также оплатить доставку и логистические расходы, нужно 446 314 рублей», - поясняют в фонде «Дедморозим».

Совершить маленькое чудо можно по ссылке.

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