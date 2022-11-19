Ноябрь в Перми. Фото: Павел Шатров

В МЧС Пермского края предупреждают жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях – в отдельных районах возможна изморозь, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 20 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем местами по северу и востоку Пермского края пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 2–7 м/с. Температура воздуха ночью −17…−12°, при прояснениях до −22°, днем −13…−8°.

В Перми ночью штиль, температура воздуха около -14 градусов. Днем будет солнечно, без осадков, температура воздуха от -10 до -12 градусов, ветер до 3 м/с.

Ожидается слабая геомагнитная буря в 5 баллов, атмосферное давление 752-754 мм рт. столба.

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