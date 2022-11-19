В Перми пропала 15-летняя девушка

Фото: ВКонтакте

Поисковый отряд «Регион59» устанавливает местонахождение 15-летней Станиславы Александровны Полубоярцевой.

Девушка 17 ноября 2022 года ушла из дома в Орджоникидзевском районе Перми. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Еще ранее о пропаже Станиславы Полубояринцевой на своих страничках в соцсетях забили тревогу ее подруги. Они пишут, что Станислава 17 ноября пришла в школу, когда закончились уроки. Затем ушла в неизвестном направлении. Девушку 18 ноября видели в Голованово около школы №123. С тех пор информации о ней нет, сотовый телефон выключен.

Подруги девушки сообщают, что она была одета черную длинную куртку, черные джинсы и кроссовки. Следует внимание обратить на челку, которую он сделала не так давно.

Всех, кому известно местонахождение Станиславы Полубоярцевой просят сообщить по телефонам:

02, 102 – полиция

112 – ЕДДС

+7(342)241-36-40 - БРНС Перми

8-912-880-41-60 – волонтёры

8-958-244-12-84 - инфорг Юлия

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