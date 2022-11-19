Фото: Умный спорт.

Желающие принять участие в конкурсе «Тренер года 2022» должны были подать соответствующую заявку в начале октября.

Выбирали лучших спортивных наставников из нескольких десятков претендентов до 1 ноября. Онлайн-голосование проходило на портале «Умный спорт». Организатором конкурса стал комитет по физической культуре и спорту администрации Перми.

Конкурсная комиссия определила победителей в шести номинациях. При этом учитывались мнение не только результаты голосования, но и вклад тренеров в развитие спорта в Перми, подготовку спортсменов.

В номинации «Тренер года по олимпийским видам спорта» победителем стал преподаватель спортивной школы по дзюдо и самбо Александр Караханов; «Тренер года по неолимпийским видам спорта» - Илья Перетяко, преподаватель спортивной школы по каратэ; «Тренер года по игровым видам спорта» - преподаватель спортивной школы «Олимпиец» Валерий Дайнеко; «Лучший молодой тренер» - преподаватель спортивной школы армейского рукопашного боя Максим Муллаханов; «Молодой тренер года по игровым видам спорта» - Антон Шишкин, преподаватель спортивной школы «Искра»; «Тренер года по адаптивным видам спорта» - Татьяна Лодочникова, преподаватель спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва.

Торжественная церемония вручения премии «Тренер года» состоится в середине декабря 2022 года.

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