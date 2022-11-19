Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на ул. Олега Кошевого в Верещагино поступило 18 ноября 2022 года в 14:35. К месту очага загорания прибыли подразделения от МЧС России в количестве 7 человек личного состава и 3 единиц техники. Горение происходило в квартире на третьем этаже многоэтажки. Приблизительная площадь пожара составила 4 квадратных метра.

«До приезда к месту вызова пожарных 10 жильцов дома самостоятельно вышли на улицу. Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар в 14:40, ликвидировали горение - в 14:41. Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются», - сообщили в краевом МЧС.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 18 ноября 2022 года, на территории региона произошло 8 пожаров: 4 пожара – в Перми; по 1 пожару – на территориях Верещагинского, Соликамского, Кунгурского и Пермского округов.

«За прошедшие сутки погибших и травмированных нет. Основной причиной возникновения пожаров стало: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», - пояснили в краевом МЧС.

Очагами загораний 18 ноября 2022 года стали: многоквартирные жилые дома - в Мотовилихинском районе Перми и Верещагинском округе; частный жилой дом - в Соликамском округе; надворные постройки - в Кунгурском округе; утеплитель на строительной площадке - в Дзержинском районе Перми; дощатая бытовка - в Пермском округе; неэксплуатируемые строения - в Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 18 ноября 2022 года на территории региона 163 профилактических групп в составе 326 человек осуществили 1416 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2357 человек, распространили 1607 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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