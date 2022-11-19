Фото: Совет ветеранов Подпишись.

При поддержке администрации Перми городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов провел акцию «Помоги солдату».

«Пермские ветераны обратились к горожанам с просьбой связать теплые носки для солдат, исполняющих свой воинский долг на Донбассе», - рассказали в городской администрации.

Районные советы ветеранов Перми поддержали эту инициативу и организовали пункты, куда можно принести готовые изделия и взять там же пряжу, если нет средств ее купить. Пермские пенсионеры передали уже более 1300 пар носков Дому офицеров для отправки гуманитарного груза на Украину.

Акцию поддержали не только старшее поколение города. В начале недели в Совет ветеранов Мотовилихинского района Перми пришли ученики из 6 «Б» школы №49. Вместе с классным руководителем Еленой Новиковой ребята принесли теплые вещи – носки и перчатки.

Пермские ветераны 17 ноября 2022 года приняли решение продолжить сбор теплых вещей и акцию «Помоги солдату».

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