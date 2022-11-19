Фото: chp_59

Вечером в пятницу, 18 ноября, в соцсетях появилось видео жесткой аварии на улице Леонова в Перми. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Судя по всему, удар был довольно сильным, так как повреждения на машинах достаточно серьезные.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в 18:22 в районе дома №86 на ул. Леонова в Перми.

Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» 1976 года рождения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», двигавшегося по встречной полосе. В результате столкновения погиб пенсионер 1950 года рождения, находившийся в салоне иномарки. Еще одной жертвой ДТП стал 41-летний пассажир «Лады».

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести: водителю «Фольксваген» оказана первичная медицинская помощь, водитель «Лады» был госпитализирован.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ», - дополнили информацию в краевом МВД.

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