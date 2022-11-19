Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

В Губахе активно решается задача по расселению ветхого и аварийного жилья. До конца 2022 года ключи в новом трехэтажном доме на пр. Ленина получат 36 семей.

Об этом рассказал в своем тг-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после посещения Губахинского округа.

«В городах края «вторички» не так много, поэтому мы строим для людей новые дома», - пишет глава региона.

Еще одну новостройку на Октябрьском пр. планируется сдать в 2023 году, квартиры получат больше 80 семей.

Кроме того, в Губахинском округе предстоит провести комплексную модернизацию всей инфраструктуры ЖКХ, реконструировать системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В ее рамках в Углеуральском уже началась полная реконструкция системы теплоснабжения, в Юбилейном коммунальщики провели капремонт котельной.

Ранее сообщалось о сдаче нового жилья в Краснокамске. Из аварийного жилья с начала 2022 года расселили 72 семьи. В 2023 году в Краснокамске завершат строительство еще одного дома, где для переселения муниципалитет приобрел 113 квартир – в них смогут переехать более 350 человек.

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