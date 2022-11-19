Фото: Архив МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Чкалова в Березниках поступило в дежурную часть МЧС 19 ноября 2022 года в 01:55.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 16 человек личного состава и 4 единиц техники.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что происходит горение садового дома на площади 50 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 02:36, полностью ликвидировать – в 02:40. В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал, имеются погибшие», - рассказали в МЧС по Пермскому краю.

Информация оперативная и подлежит уточнению.

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