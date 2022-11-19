На водоемах Пермского края увидели «байкальский» лед

Фото: тг-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Об уникальном для Пермского края явлении рассказали синоптики. Сразу на нескольких водоемах региона был зафиксирован лед необычной структуры – «байкальский» лед.

По сообщению тг-канала «Опасные природные явления Пермского края», в середине недели Камское водохранилище стало активно покрываться льдом. Это стало повторением ситуации 2020 года, когда на всей акватории водохранилища наблюдался прозрачный лед толщиной более 10 см.

«Байкальский» лед характеризуется особой чистотой и прозрачностью. Он формируется благодаря выпадению небольшого количества снега, который сдувается и шлифует лед до зеркального отражения.

В ближайшие дни в Пермском крае сохранится морозная, малооблачная и безветренная погод. Синоптики ГИС центра ПГНИУ говорят, что в выходные дни ее будет определять антициклон, который выйдет с Архангельской области. В начале следующей недели ожидается очередное арктическое вторжение: ночь на 23 ноября предварительно может стать самой холодной за ближайшие несколько суток.

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