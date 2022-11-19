Фото: Единая лига ВТБ.

Невероятный камбэк в матче против «Пари НН» из Нижнего Новгорода совершила «Парма». Пермяки в начале третьей четверти уступали сопернику «-19 очков». Благодаря активной игре баскетболисты сначала сумели сократить разницу в счете, а ближе к окончанию поединка окончательно сломить гостей - 85:83 (27:26, 10:27, 19:12, 29:18).

Роль настоящего лидера на себя взял защитник «Пармы» Брайон Аллен, который сделал решающий для своей команды результативный бросок. Он же стал и самым результативным игроком в составе «Пармы», набрав 24 очка. К своим точным броскам Аллен добавил по семь подборов и передач. У «Пари НН» лучшим был Иван Стребков с теми же 24 очками.

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин после матча признал, что в четвертой четверти его подопечные совершили что-то невероятно, а давление давление от пермских болельщиков было, как в самые лучшие годы.

«Энергетика передалась от болельщиков и парням. В большом перерыве мы переговорили, и решили, что каждый должен отдать свой максимум. Во второй половине стали лучше защищаться, ребята бились друг за друга, за команду и болельщиков. В итоге получился невероятный камбэк. Вот так строится и сплачивается команда. Это был переломный момент для того, чтобы найти свою игру и понять, что наша сила в защите, энергетике и единении. Когда мы бьемся друг за друга, за болельщиков, за Пермь — тогда все получается», - отмечает Евгений Пашутин.

Кстати, на этом матче в УДС «Молот» собралось 6204 болельщика пермской команды. Победа позволила «Парме» обойти «Пари НН» в турнирной таблице чемпионата Единой лиги ВТБ и расположиться на седьмой позиции.

В следующем матче «Парма» 25 ноября сыграет в Москве против МБА (0+).

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