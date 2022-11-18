Бригадир кунгурских спасателей в свой выходной приехал в детский сад и рассказал ребятишкам о своей работе

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+).

В пятницу, 18 ноября, в рамках Единого родительского дня по гражданско-патриотическому просвещению в кунгурский детский сад приезжал папа одной из воспитанниц - руководитель 3 группы Кунгурской службы спасения Иван Кобелев. Он рассказал детям, кто такие спасатели, чем они занимаются и повторили с детьми правила безопасности дома и на улице. После воспитательной беседы он вывел ребятишек на улицу, где показал спасательный автомобиль, инструменты, спецодежду и даже включил сирену.

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+).

- Я сейчас в отпуске и вместо жены пошел забирать дочь из садика, - рассказывает Иван Кобелев. - Ко мне подошла воспитательница, сказала, что у меня очень интересная профессия и попросила рассказать о ней детям. Конечно, отказать я не мог, но подумал, что простые разговоры детям будут неинтересны, поэтому решил совместить беседу с показом нашего оборудования. Договорился с начальником, он выделил мне машину с ребятами, и мы приехали в садик. Сначала поговорили о нашей работе, а потом я повел их на улицу, где показал нашу машину, оборудование, и то, как мы с ним работаем. Дети, конечно, еще очень маленькие, они не все понимали, только охали и ахали, но было видно, что им это все очень понравилось.

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+).

Руководство детского садика поблагодарила Ивана Кобелева за неравнодушие, любовь и заботу к ребятишкам.

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