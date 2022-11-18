В ДТП с иномаркой в Перми погибли два человека

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Вечером в пятницу, 18 ноября, в соцсетях появилось видео жесткой аварии на улице Леонова. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Судя по всему, удар был довольно сильным, так как повреждения на машинах достаточно серьезные, на месте аварии также стоят автомобили скорой и ДПС.

В пресс-службе главка МВД корреспонденту "Комсомолки" сообщили, что столкнулись автомобили марок Фольксваген Гольф и Лада Ларгус.

- По предварительной информации, погибли два пассажира из разных машин. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали аварию в МВД.

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