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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 15:30

В ДТП с иномаркой в Перми погибли два человека

На месте аварии работают полицейские
Виктор Правдин
Фото: chp_59

Фото: chp_59

Вечером в пятницу, 18 ноября, в соцсетях появилось видео жесткой аварии на улице Леонова. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Судя по всему, удар был довольно сильным, так как повреждения на машинах достаточно серьезные, на месте аварии также стоят автомобили скорой и ДПС.

В пресс-службе главка МВД корреспонденту "Комсомолки" сообщили, что столкнулись автомобили марок Фольксваген Гольф и Лада Ларгус.

- По предварительной информации, погибли два пассажира из разных машин. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали аварию в МВД.

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