МЧС Прикамья предупреждает о сильных морозах в ночь на 19 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Пермского гидрометцентра, в ночь на 19 ноября в Пермском крае ударят сильные морозы. На юге региона столбик термометра может опуститься до - 26 градусов, на остальной территории края будет -21...-16 градусов. Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах и изморози.

Водителям напоминают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам – соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

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