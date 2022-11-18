Пермяки назвали малыша носухи именем веселого мастера

Малыш Шпунтик. Фото: скриншот с видео в паблике "Пермский зоопарк"/ВКонтакте

Шпунтик, Сиропчик и Пончик – три клички, между которыми развернулась нешуточная борьба. Пользователи выбирали из представленных шести вариантов один и с удовольствием комментировали тех, кто оставлял свои варианты под постом. Кстати, все клички – имена малышей, жителей Цветочного города (помните, о них Николай Носов писал?).

В итоге любознательного и деятельного малыша носухи назвали именем… веселого мастера Шпунтика. Он победил по количеству голосов – 73. Чуть не дотянул до него Сиропчик (кстати, мы в редакции голосовали именно за него) – 52 голоса, тройку лидеров замкнул Пончик с 36 голосами.

Напомним, увидеть малыша носухи можно каждый день в павильоне «Экзотические животные». До скорой встречи, Шпунтик!

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