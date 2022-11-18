В кампусе Пермского университета произошел пожар

Фото: Пермский университет | ПГНИУ/Телеграм

Сегодня в корпусе №1 Пермского университета сработала пожарная сигнализация. Она среагировала на задымление в одном из помещений. После получения сигнала от системы «Стрелец-Мониторинг» (в нормативное время!) в кампус прибыли пожарные, полностью готовые к решению задач по тушению пожара, - восемь основных машин, две «лестницы» и две штабные машины. Как выяснилось на месте - очагом задымления был электроприбор, сообщили в телеграм-канале университета.

- Просим всех внимательно относиться к работающей бытовой технике и соблюдать правила безопасности.

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