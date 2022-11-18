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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:29

В выходные на дорогах Перми проведут рейды ГИБДД

Резко выросли случаи наезда на пешеходов
Лела Минадзе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных сотрудники ГИБДД проведут рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Об этом сообщили в пермской Госавтоинспекции.

Массовые проверки водителей запланированы вечером и ночью, в частности в отдаленных территориях города. Кроме того, днем рейды будут проводить для профилактики ДТП с пешеходами.

В ГИБДД рассказали, что в Перми число наездов на пешеходов резко выросло. Пешеходы часто переходят проезжую часть, где это запрещено, и не соблюдают мер безопасности, полагая, что воители заметят их и уступят дорогу. ДТП с участием пешеходов чаще всего происходят в темное время суток — утром и вечером.

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