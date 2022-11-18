Упавший со строительных лесов у пермского Театра-Театра рабочий умер в операционной

Рабочий умер на операционном столе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагедия произошла еще 31 октября. Рабочий сорвался со строительных лесов у Театра-Театра. Его доставили в отделение Городской клинической больницы им. М.А. Тверье, где после осмотра в экстренном порядке отправили в операционную. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на операционном столе.

Как сообщили в краевой гострудинспекции, пострадавший работал у индивидуального предпринимателя разнорабочим. Работодатель факт гибели сотрудника от ведомства скрыл. В результате несчастный случай стали расследовать, как сокрытый (в соответствии с установленными порядком и нормами Трудового кодекса Российской Федерации).

В данный момент у предпринимателя запросили документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего.

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