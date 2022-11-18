Житель Пермского края лишился иномарки из-за неудачной шутки

Житель Чайковского лишился машины из-за долгов. Фото: Алексей ФОКИН

Житель Чайковского не любил правил и ограничений, поэтому быстро стал завсегдатаем судебных заседаний в родном городе и Перми. Были у него судимости и за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, и за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также три административных наказания за отказы от медосвидетельствования.

В отделе судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю находилось сводное исполнительное производство в отношении закоренелого неплательщика: он «накопил» за кредиты и административные штрафы около 230 тыс. рублей. После очередного судебного процесса к этому списку присоединилась необходимость возместить материальный ущерб за преступление средней тяжести.

Поехал он как-то в Пермь, погостить, покуражиться. В квартире у друга нашел шкатулку с деньгами, которая была убрана от посторонних глаз в шкаф. Взяв оттуда 40 тысяч, мужчина положил на их место 8 банкнот номиналом 5 тысяч рублей с надписью «Банк приколов». По мнению воришки, они должны были утешить владельца наличных. Но приятель юмора не оценил и обратился в полицию.

Суд признал жителя Чайковского виновным в «краже с причинением значительного ущерба потерпевшему» и назначил ему год исправительных работ с удержанием 50% заработной платы. А также обязал вернуть приятелю 40 тысяч рублей, что мужчина делать совсем не спешил.

Тогда судебные приставы проверили имущественное положение должника. Оказалась, что у него есть иномарка. Теперь арестованный «Форд Фокус» стоит на спецстоянке. Если владелец не поторопится, то машину пустят с молотка.

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