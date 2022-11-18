Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при главе Прикамья

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о внесении изменений в состав совета по культуре при главе региона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из совета исключили бывшего министра культуры Прикамья Вячеслава Торчинского. Вместо него в совет вошла действующий министр культуры Алла Платонова. Кроме того, исключены прежний директор Пермского цирка Мария Сумишевская, бывший исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев, советник губернатора Пермского края по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова, театральный режиссер Владимир Васильев и депутат гордумы Перми Татьяна Шестакова.

Напомним, что 16 ноября Вячеслав Торчинский покинул пост директора Пермского цирка, который занимал с конца сентября этого года.

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