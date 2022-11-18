Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 9:59

Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при главе Прикамья

Произведены кадровые перестановки
Лела Минадзе

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о внесении изменений в состав совета по культуре при главе региона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из совета исключили бывшего министра культуры Прикамья Вячеслава Торчинского. Вместо него в совет вошла действующий министр культуры Алла Платонова. Кроме того, исключены прежний директор Пермского цирка Мария Сумишевская, бывший исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев, советник губернатора Пермского края по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова, театральный режиссер Владимир Васильев и депутат гордумы Перми Татьяна Шестакова.

Напомним, что 16 ноября Вячеслав Торчинский покинул пост директора Пермского цирка, который занимал с конца сентября этого года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65