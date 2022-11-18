В Пермском крае главврач районной больницы второй раз уехал в зону СВО

Фото: osa-bolnica.ru

16 ноября главный врач Осинской районной больницы Андрей Котомин второй раз уехал в командировку в Украину - в зону проведения специальной военной операции. В первый раз он ездил туда летом нынешнего года.

Котомин не только главный врач больницы, но и практикующий хирург. Его навыки и профессиональный опыт востребованы в зоне СВО, как никогда ранее.

Как сообщили «Комсомолке» источники, знакомые с ситуацией, на время отсутствия Котомина исполнять обязанности главного врача будет его заместитель по медицинской части Татьяна Завьялова. Отметим, что командировка хирурга закончится в 2023 году.

Уточним, Андрей Котомин работает в Осинской районной больнице с 1998 года, с 2001 года - в должности главного врача медучреждения.

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