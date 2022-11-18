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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 8:39

В Перми вынесли приговор водителю, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Его приговорили к реальному сроку
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наказание получил пермяк, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

ДТП произошло в Закамске в мае прошлого года в районе дома по улице Гальперина, 31. Водитель нарушил ПДД, сбил мужчину и скрылся. Для пострадавшего полученные травмы оказались смертельными.

Спустя непродолжительное время виновника аварии задержали. Кировский районный суд приговорил его к 6 годам колонии с лишением права заниматься водительской деятельностью на 2 года 6 месяцев. Также с виновного взыскали 1,4 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери и малолетнего ребенка погибшего.

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