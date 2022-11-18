Лидеры рынка кибербезопасности объединились на фоне возросших угроз

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НаSOC-Форуме 2022 ключевые игроки рынка ИБ – «Ростелеком-Солар», «Лаборатория Касперского»,Positive Technologies и BI.ZONE – раскрыли новый формат своего взаимодействия. С конца февраля на фоне колоссального роста атак компании создали своего рода киберштаб для совместной защиты российских организаций. С этой целью эксперты обмениваются инструментарием и наработками, которые ранее считали своим конкурентным преимуществом. Также компании дали оценку изменений в киберпространстве с начала СВО.

Директор центра противодействия кибератакам SolarJSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков:

«Для помощи российским организациям в этот сложный период были ускорены все коммерческие инициативы (команды работали в три смены, подключая клиентов в том числе под атакой). При этом для заказчиков, которые не могли оплатить услуги, часть работ проводилась бесплатно. Кроме того, всем заинтересованным компаниям неограниченно предоставлялась методическая поддержка в части защиты».

За 8 месяцев совместной деятельности объединенная группа разработала для компаний несколько документов и рекомендаций, в том числе по обновлению зарубежного ПО, борьбе с отзывом сертификатов, а также аналитику по ИТ-армии Украины и др. Участники киберштаба не только усилили взаимодействие в рамках ГосСОПКА, но и сформировали отдельную среду для оперативной совместной работы. Поступающие данные по атакам обрабатываются в рамках единой команды на условиях неконкуренции, свободного и полного шеринга экспертизы, а задачи распределяются с учетом честной оценки свободных ресурсов. Такой подход позволил обеспечить максимально качественное реагирование на атаки внутри инфраструктур отдельных компаний, которым оказывалась поддержка.

«Этот опыт необходимо масштабировать, выстраивать баланс между коммерческими интересами отдельных компаний и реальной экстренной помощью пострадавшим: в информационной безопасности необходима своя «клятва Гиппократа», в соответствии с которой первостепенной является именно неотложная помощь атакованным», – прокомментировал Алексей Новиков, директор по исследованиям и разработке компании Positive Technologies.