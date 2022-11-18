19 ноября в Перми юные футболисты сыграют с Алдониным и Сычевым

Фото: Футбольный турнир "Чемпионат Победителей"/ВКонтакте

19 ноября в Перми пройдет очередной этап Первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат Победителей» (0+). Восемь детских команд из Пермского края и Удмуртии выйдут на футбольное поле Крытого футбольного манежа «Пермь Великая», чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года. Отметим, участники турнира - воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети-беженцы из зоны боевых действий, «Дети Донбасса» и дети участников СВО.

Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф и развлекательная программа. Кульминацией соревнований станет гала-матч, в котором дети попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, среди которых Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников, а также игроки «Амкара» и другие приглашенные гости. Также в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, статс-секретарь-заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Марина Зиннер.

Кстати, проигравших среди команд не будет: каждая получит кубок, а ее участники - призы и медали. Вручать их будут звезды российского футбола Алдонин, Сычев и Сенников.

Уточним, предыдущие этапы турнира прошли в Московской области и в Республике Мордовия. Лучшей командой на I этапе стала «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот», на II этапе путевку в финал получила команда саранского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.

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