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Новости"Бизнес-новости": Пермь17 ноября 2022 14:11

Банк «Открытие» продлит на год срок действия бизнес-карт

Перевыпускать такую карту клиентам не потребуется
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Анастасия Осипова

Срок действия бизнес-карт банка «Открытие», истекающих в январе-декабре 2023 года, будет автоматически продлен на год. Перевыпускать такую карту клиентам не потребуется.

При оплате покупок в интернет-магазинах держателям карт необходимо будет указывать тот срок действия, который указан на пластиковом носителе. То есть, если карта должна была действовать до марта 2023 года, указывается срок 03/23. При этом на карту клиента в каналах дистанционного обслуживания будет выводиться продленный срок действия карты – например, 03/24. Все операции по бизнес-картам с продленным сроком действия будут проводиться при наличии достаточного количества денежных средств на карточном счете.

Срок действия бизнес-карты указан на лицевой стороне пластикового носителя.

Подробная информация о бизнес-картах «Открытия» на сайте банка